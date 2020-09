Il presidente del Cagliari Giulini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW. Tra gli argomenti trattati la trattativa aperta con la Roma per Fazio e il mancato ritorno di Nainggolan in Sardegna. Ecco le sue parole: “Stiamo discutendo con i giallorossi, valutiamo nei prossimi giorni se sarà un’operazione che riusciremo a fare. Nainggolan? L’incontro con l’Inter non è andato bene, rimane a Milano. È impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere.