Caccia al gol: è allarme Roma. Under e Kalinic ultima chiamata

Domani sera in Coppa contro il Parma Fonseca è costretto a puntare tutto su Kalinic e Under. Dzeko è squalificato mentre Zaniolo sarà fermo a lungo. Il croato è chiamato a riscattarsi a 32 anni anche se il riscatto a fine anno, a netto degli zero gol in questa stagione, sembra una chimera. La fortuna non è stata dalla sua parte visto che le sue 8 presenze sono stati finalizzare in appena 208 minuti. Quando è stato chiamato in causa non ha mai incantato partendo da una condizione fisica precaria. Da Trigoria dicono che ora si sta allenando bene e lo stesso Fonseca non perde occasione per dire come il giocatore sia in crescita. Per Under il discorso è diverso anche se il futuro, forse, è lontano da Roma. Se il suo rendimento non tornerà quello della stagione scorsa il club ha individuato in lui il giocatore per fare plusvalenza. La Roma non chiede meno di 50 milioni, ma per una valutazione del genere c’è bisogno del vero Under. 12 presenze in stagione in 438 minuti, mentre il bottino è di una sola rete. Sa bene che sono tante le società pronte a fargli ponti d’oro qualora il suo rendimento non tornasse a lievitare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.