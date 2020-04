Bundesliga verso la ripresa del campionato a maggio

La Bundesliga è pronta per ripartire. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, in Germania vorrebbero far ripartire il campionato a maggio. I club sono tornati ad allenarsi, rispettando le dovute precauzioni, con i calciatori divisi in piccoli gruppi. Le restanti 9 partite di Bundesliga si giocherebbero a porte chiuse, con un massimo 239 persone ammesse negli stadi, inclusi calciatori, staff tecnico, staff medico, raccattapalle ed emittenti televisive, per un totale di 126 persone. Servizio di sicurezza e giornalisti invece saranno autorizzati a sedere in tribuna.