Budapest, la corsa è già cominciata

Corriere dello Sport ( G. Marota)- Una festa senza fine, cominciata in campo e proseguita negli spogliatoi, dentro l’ennesima notte da sogno. La storia convoca la Roma, un anno dopo Tirana e trentadue stagioni dopo l’ultima della vecchia Coppa Uefa.

Saranno 15 mila e 500 i biglietti a disposizione dei tifosi per Roma-Siviglia del 31 maggio a Budapest e il club dei Friedkin non ha atteso neppure che passasse la sbornia della BayArena per comunicare le modalità di vendita dei tagliandi.

Si comincia stamattina, dalle ore 9, con la prenotazione di un codice d’accesso. permetterà in un secondo momento da domani a merco di finalizzare l’acquisto tramite il portale di vendita gestisto dalla Uefa la prelazione nei gli abbonati della Serie A 2022-23 durerà fino alle 16 di oggi, mentre la prenotazione libera. Nel frattempo, la Roma sta già preparando un grande evento all Olimpico, con l’installazione di 6maxi-schermi per vedere la partita sui seggiolini dello stadio di casa.