Bruno Peres conquista Fonseca. Cristante: “Onorato per la fascia”

Corriere dello Sport (G. Marota) – La rivincita di Bruno Peres si riflette nei suoi occhi. Occhi colmi di felicità che riflettono San Paolo, la megalopoli brasiliana dalle mille contraddizioni che l’ha visto crescere. Ieri sera li ha mostrati due volte: la prima dopo il gol segnato con relativa esultanza. La seconda nell’intervista post gara: “Era importante iniziare bene questa competizione. Siamo stati bravi a riprendere la partita, siamo stati concentrati e non abbiamo mollato mai niente. Questo è stato importante, è un bel segnale, siamo tutti pronti”. Gara importante anche per Cristante che nonostante le critiche lascia parlare per se i numeri: ieri ha giocato da capitano 76 palloni in 90 minuti, di cui 37 nella metà campo offensiva con un efficacia dell’81%. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene, era una gara difficile. Loro pressavano bene, per questo non eravamo abituati. E non è stato facile anche per via del campo. Fa piacere essere capitano di una grande squadra come la Roma. Sono onorato e basta”.