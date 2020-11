Bruno Peres: “Cluj? È uno scontro diretto dove dobbiamo vincere. Mi sento bene giocando da quinto esterno” – VIDEO

Il terzino della Roma Bruno Peres ha parlato all’UEFA in vista della gara di domani contro il Cluj. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 18.55 nel match di Europa League. Queste le sue parole riportate dal profilo Twitter della Roma:

“Uno scontro diretto dove dobbiamo vincere, a parte che giochiamo a casa ed è una partita importantissima per noi. Dobbiamo stare attenti e concentrati per fare una grande partita. Dobbiamo portare i tre punti a casa”.

Come stai?

Mi sento bene, ogni allenamento e ogni partita prendo sempre più ritmo partita, che è quello che conta. Giocando da quinto esterno vado più avanti ed è più facile per me, mi trovo benissimo e spero di continuare a fare bene cercando di migliorare ogni aspetto in ogni partita. Sappiamo che magari abbiamo abbassato un po’ la concentrazione e quando sbagli un atteggiamento lo paghi. Abbiamo capito le cose che non abbiamo fatto bene, in questa partita non si possono commettere errori, sono una partita e tre punti importanti. Dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento e con la concentrazione giusta. Sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo vincere.