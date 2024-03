L’attaccante del Brighton, Welbeck, ha parlato ai microfoni del club dopo l’1-0 casalingo con la sua firma contro la Roma, vano per il passaggio del turno, dopo il 4-0 della gara d’andata in favore dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

Vi sentite di aver dato tutto?

“Abbiamo dato tutto, sapevamo che sarebbe stato difficile dopo la gara di andata. Ci siamo messi in una situazione scomoda e abbiamo pagato il prezzo. Abbiamo lavorato sulla costruzione e abbiamo provato a fare il nostro gioco. Potevamo fare di più in zona offensiva, avevamo tanti giocatori fuori. Sappiamo di aver dato tutto e dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi.”

Gran gol il tuo, vi ha dato una speranza?

“È sempre bello segnare, anche la scorsa settimana ho avuto qualche occasione. Penso di aver fatto meglio, come tutta la squadra, è stato fantastico segnare ma stasera non è bastato”

Lo status europeo di questa squadra può crescere con il tempo…

“Ovviamente vogliamo migliorare come squadra e come club. Siamo un grande gruppo e un ognuno vuole migliorare giorno dopo giorno per tornare a giocare queste competizioni”

Come giudici il cammino del Brighton?

“Qualcosa di storico, è stata la prima volta in Europa per questo club. Questo ci rende orgogliosi ma c’è ancora da migliorare”