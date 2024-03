L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida con la Roma, vinta 1-0 dai padroni di casa. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla partita.

“Ho la soddisfazione di aver visto una squadra che ha orgoglio e lo sapevo, bisogna ricordarsi cosa ho detto dopo il 4-0 all’Olimpico, che era pesantissimo. E volevo ancora più bene ai miei giocatori quel giorno. Perché li conosco bene, sono persone speciali perché all’aspetto tecnico, tattico e fisico antepongono l’orgoglio, i valori oltre sport e calcio. Erano profondamente feriti dalla partita di Roma, avevamo raggiunto questo traguardo inaspettato con grande sacrificio e hanno voluto fare una partita di questo tipo. Sono orgoglioso, ho visto tanti Roberto in campo, mi hanno rispecchiato perché anche io ho sofferto per la sconfitta della settimana scorsa. Ma non dovevamo dimostrare niente perché il Brighton è sempre stato questo”.