Brighton, Moder: “Abbiamo fatto tanti gol alle big della Premier, possiamo farli anche alla Roma “

Jakub Moder, calciatore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni a brightonandhovealbion.com e ha parlato anche sulla sfida di giovedì contro la Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue parole

: “Sarà ovviamente una serata molto difficile per noi, soprattutto dopo la sconfitta per 4-0 a Roma. Ma dobbiamo credere che anche noi possiamo fare quattro gol: la Roma ne ha segnati all’andata, quindi anche noi possiamo segnarli. Dobbiamo avere questa convinzione e giovedì proveremo a vincere 4-0. All’andata abbiamo creato alcune occasioni, Danny Welbeck ha avuto due chance, ma il portiere della Roma ha fatto grandi parate. Noi avremmo potuto difendere meglio ed evitare di subire alcuni gol. Dobbiamo migliorare un paio di cose, ma abbiamo già dimostrato che possiamo segnare tanti gol contro grandi squadre come Manchester United, Tottenham, Liverpool. Quindi possiamo farcela contro la Rom