Brighton, De Zerbi: “Roma? Non ho parlato con nessuno. Voglio rimanere”

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato una intervista a Sport Mediaset. Il tecnico ha parlato del suo futuro e delle possibili pretendenti in Italia. Queste le sue parole: “Inter, Roma o Chelsea? Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere al Brighton. Ho dovuto lasciare lo Shakhtar dopo otto mesi di lavoro e l’ho fatto malvolentieri e andare via dal Brighton dopo lo stesso tempo mi sembrerebbe come non portare a termine il lavoro. La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni. La mia storia lo racconta: non mi muovo a seconda delle richieste importanti o meno. Il Chelsea avrebbe chiesto ufficialmente al Brighton la possibilità di trattare e di pagare la clausola di 13 milioni? Non lo so e non credo perché nessuno mi ha avvisato e nessuno mi ha chiamato”.