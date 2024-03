Brighton, De Zerbi: “Cambieremo qualcosa nell’undici iniziale, ma non penso già alla Roma”

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Fulham in programma domani alle ore 16. Queste le sue parole riportate da bbc.com su un possibile turnover in vista della sfida europea contro la Roma: “Cambieremo qualcosa nell’undici iniziale, ma non penso già alla Roma. Inizieremo a pensare all’Europa League da domenica mattina“. L’ex tecnico del Sassuolo ha parlato anche delle condizioni di Tariq Lamptey, Evan Ferguson, Danny Welbeck e Joel Veltman: “Sono tutti a disposizione per domani“