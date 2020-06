Brescia, Cellino: “Questo calcio è farlocco. Si riparte per evitare il crac”

Massimo Cellino, presidente del Brescia, è stato intervistato durante ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento ed ha parlato nuovamente della ripresa della Serie A. L’ex Cagliari è stato uno tra quelli più decisi per non far riprendere il campionato prima di cambiare improvvisamente idea. Queste le sue parole sulla competizione:

“Stiamo vedendo un calcio farlocco, forzato, siamo dovuti ripartire per evitare il crac facendo un grosso sacrificio. Il calcio senza tifosi non è calcio. Il sistema calcio sta soffrendo, non ci sono i soldi, le società stanno facendo una fatica enorme“.