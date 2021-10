Brasile-Uruguay, Viña in campo per 45′

I campionati continuano a fare i conti con le qualificazioni per i Mondiali in Qatar, soprattutto con quelle in Sudamerica. Durante la notte sono infatti andate in scena le ultime gare, per questa sosta, tra le selezioni. Per la Roma è sceso in campo Matías Viña con il suo Uruguay, che ha incassato una sonora sconfitta per 4-1 contro il Brasile. Il terzino giallorosso, scelto titolare dal c.t. Tabarez Silva, è rimasto in campo solo 45′: al rientro in campo nel secondo tempo infatti ha lasciato il posto a Piquerez per scelta tattica. Adesso è in volo verso Roma per tornare al più presto a disposizione di Mourinho, che dovrà capire se potrà affidarsi a lui nella gara contro la Juventus a Torino, in programma domenica 17 ottobre alle ore 20.45.