Roger Ibanez non sarà convocato con la propria Nazionale. Il difensore della Roma è stato escluso dai convocati della Nazionale brasiliana U23 per via dell’infortunio che lo ha tenuto fuori nell’ultima parte di stagione. Come riporta il portale ufficiale della Seleçao cbf.com.br al posto del giallorosso è stato chiamato Vitão.