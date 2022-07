Bove: “Sfrutto qualsiasi occasione”

Il Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Edoardo Bove ha quella carica agonistica che piace a Mourinho. Lotta su ogni pallone, non si tira mai indietro. In queste prime partite di precampionato l’allenatore lo ha utilizzato da difensore centrale e lui ha dimostrato di sapersela cavare, è stato determinante in un salvataggio a metà della ripresa. E’ destinato a restare in prima squadra, Tiago Pinto ha rifiutato qualsiasi proposta per la sua cessione. Il ragazzo, cresciuto nella Roma, ha le idee chiare: “Mourinho riesce a far sentire tutti partecipi del lavoro della squadra, ci conosciamo tutti con lo staff e abbiamo cominciato bene la nuova stagione. Io cerco di dare il meglio in qualsiasi ruolo mi faccia giocare il mister. Certo, preferisco giocare da centrocampista, ma cerco di sfruttare qualsiasi occasione. Tutti dobbiamo impegnarci a dare il massimo, sono contento dei progressi fatti in questi anni. Non c’è grande differenza rispetto alla stagione passata. Comincio l’annata con le stesse prospettive, mi sento parte integrante di questa squadra. Non guardo i numeri e le partite disputate. L’obiettivo è giocare il maggior numero di partite possibili e vincerle tutte. Questa è la mentalità che ci trasmette l’allenatore. Zalewski è stato bravissimo a sfruttare le opportunità, a restare sul pezzo e guadagnarsi il suo spazio”.