Corriere della Sera (G. Piacentini) – Momento decisamente positivo per Edoardo Bove. Dopo le soddisfazioni in maglia giallorossa, infatti, per il centrocampista è arrivata la prima convocazione con la nazionale Under 21.

Il c.t. Nicolato lo ha chiamato per la doppia sfida per le qualificazioni agli Europei di venerdì prossimo a Podgorica contro il Montenegro e di martedì 29 a Trieste contro la Bosnia. Christian Volpato invece è stato convocato con l’Under 20.