Bove: “Il gol è stato d’istinto. Sto crescendo tantissimo grazie a Mourinho e ai compagni”

Edoardo Bove è stato tra i migliori in campo nella vittoria della Roma contro l’Udinese. Il centrocampista ha aperto le marcature ribadendo in rete il palo colpito da Cristante su rigore. Di seguito le parole di Bove:

BOVE A DAZN

Sul rigore super veloce e prontissimo. Come si allena?

È stata una cosa istintiva, mi sono sentito di stare la e sono stato attento a non entrare prima che Bryan tirasse. Poi bisognava far gol e sono stato fortunato che la palla è andata lì. È andata bene e sono contento.

Quanto è importante esserti fatto trovare pronto ed essere un’alternativa vera?

Si è molto importante farsi trovare pronto nel momento in cui vieni chiamato in causa. Oggi era una partita difficilissima perché l’Udinese è una grandissima squadra fisica. Quella era la cosa importante oggi, tutti ci siamo fatti trovare pronti e siamo molto contenti.

Il tuo ruolo ideale?

Mi piace fare tutti i ruoli del centrocampo. Mezz’ala mi da la possibilità di buttarmi e inserirmi per fare gol, mi piace molto come ruolo. Poi anche nel centrocampo a due mi trovo bene. Cerco di fare quello che mi chiede il mister. Ma se dovessi scegliere, anche se non c’è un ruolo, forse mezz’ala.

+5 dal quinto posto è un bel vantaggio?

Si ma non facciamo calcoli, il campionato ci insegna che dobbiamo guardare partita per partita. Abbiamo due competizioni e dobbiamo fare il massimo per andare avanti più possibile ad entrambe. Siamo concentrati e pronti.