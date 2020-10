Bouah saluta la Roma: “Non è un addio, solo un arrivederci” – FOTO

View this post on Instagram

Non è mai facile lasciare CASA e soprattutto quella che per me è sempre stata come una seconda famiglia. Ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo metterci in discussione e accettare le nuove sfide che la vita ci presenta. È difficile perché con questi colori sono cresciuto, sono diventato uomo e calciatore ma si è presentata un’opportunità importante e ho deciso di accettarla. L’obiettivo è quello di ritrovare continuità e tutte le sensazioni che solo il campo ti può dare. Ci tengo a dire che questo non è un addio ma solo un arrivederci perché il mio cuore è e sarà sempre giallorosso! 💛❤️