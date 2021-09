Bosnia, Dzeko: “Auguro fortuna alla Roma. La sosterrò in tutte le 36 partite di campionato”

Edin Dzeko è stata la più grande cessione della Roma in questa sessione estiva di mercato. Il bosniaco è passato all’Inter dimostrando già le sue qualità nelle prime due giornate di campionato. L’attaccante, dal ritiro della Nazionale bosniaca, ha parlato di Serie A e delle concorrenti al titolo, ma anche della Roma. Queste le sue parole: “Non importa se sei vecchio, importa cosa riesci a fare sul campo. Mi sento bene e non faccio caso a quelli che dicono di queste cose. Sono concentrato sulle mie partite e sul gioco di squadra. Auguro tanta fortuna alla Roma. La sosterrò in tutte le 36 partite di Serie A. L’Inter ha dimostrato di essere sulla buona strada per ereditare il trono in Serie A, ma sarà molto difficile soprattutto perché ci sono diverse squadre che hanno grandi ambizioni, e la scorsa stagione ha dimostrato che anche una partita può essere una svolta. Penso che sarà un campionato combattuto fino all’ultima giornata e spero che alla fine sarà l’Inter a vincere lo scudetto”.