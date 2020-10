Borja Valero: “Andare a Roma è sempre complicato, sarà difficile batterli a casa loro, ma abbiamo le carte in regola per fare la nostra partita”

Domenica 1 novembre la Roma ospiterà la Fiorentina in casa per la sesta giornata di Serie A. I viola dovranno fare a meno di Borja Valero, alle prese con un infortunio, ma il calciatore spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell’imminente sfida dei suoi compagni di squadra contro i giallorossi. Queste le sue parole:

“Andare a Roma è sempre complicato. I giallorossi hanno una bellissima rosa: sarà difficile batterli a casa loro ma pensiamo di avere le carte in regola per poter fare la nostra partita. Dobbiamo essere una squadra umile, che lavora giorno dopo giorno, e questo è l’unico modo per toglierci qualche soddisfazione in più. Sarà un campionato difficile e imprevedibile”.