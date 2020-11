Borja, un gol e un assist in stile Dzeko e quella “mitraglia” che ha ricordato Bati

Il Messaggero (S. Carina) – Stavolta ha convinto. Senza se e senza ma. Il 3-0 al Parma regala per la prima volta un Mayoral decisivo. Lo spagnolo si fa notare per la prestazione, risultando come un attaccante integrato nel gioco della squadra. Chiude la gara con una rete, la prima in Serie A, e un assist. Anche con il Cluj, quando aveva segnato una doppietta, Borja Mayoral era sembrato per lunghi tratti avulso dai compagni, mentre ieri sembrava inserito alla perfezione. Si inserisce in profondità e torna indietro per giocare con i compagni, alla Dzeko, così come appoggia a Mkhitaryan il pallone che l’armeno trasforma splendidamente nel momentaneo 2 a 0. E poi l’esultanza, con una mitraglia accennata, che a qualcuno avrà riportato indietro nel tempo. Nel postpartita appare sollevato: “Sono qui solo da un mese e mezzo ma mi sto adattando bene, sento la fiducia del tecnico. Quando i compagni in una nuova squadra ti accolgono in questo modo è tutto più facile. Sto migliorando, sento il supporto della squadra ed è molto importante”.