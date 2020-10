Pochi minuti per assaggiare il campo al posto di Dzeko in attesa di giocare di più e della sua prima da titolare. Ieri per Borja Mayoral è arrivato il debutto con la maglia della Roma che lo stesso giocatore ha celebrato tramite il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Sono molto felice per il debutto con questa maglia, è stata una grande vittoria della squadra, giovedì ancora più“.