Borja Mayoral con l’istinto del vero bomber

Corriere dello Sport (G. Marota) – Il castiga-piccole colpisce ancora. Stavolta senza “mitraglietta” alla Batistuta da accompagnare al gol, ma mantenendo la stessa mira da cecchino: 3 tiri in porta in 90′, 2 gol e 1 traversa. Mayoral è così: a volte sembra scomparire dal campo, si prende della pause lunghe, ma quando la palla arriva negli ultimi sedici metri sa tirare fuori il coniglio dal cilindro. Contro il Crotone lo spagnolo è salito in doppia cifra, raggiungendo Veretout e Mkhitaryan, che ha trovato proprio ieri una rete in A che mancava dal 31 gennaio contro il Verona.

Leggi anche: Roma-Crotone 5-0, le pagelle dei quotidiani. Pellegrini guida i suoi. Kumbulla solido, Mayoral killer

Contando anche l’Europa League, sono 17 le reti stagionali dell’ex Real Madrid. Le due di ieri le ha dedicate a Gonzalo Villar, non convocato per infortunio e presente sugli spalti. Nelle prossime gare contro Inter e Lazio probabilmente tornerà Dzeko dall’inizio, dunque lo spagnolo dovrà trovare la stessa determinazione… ma a partita in corso. In questo campionato ha esultato solamente quando è stato schierato titolare. Non ha mai inciso entrando dalla panchina: un difetto da migliorare per il futuro.