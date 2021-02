Borja Mayoral: “Bravi ragazzi, testa a domenica!” – FOTO

La Roma conquista il passaggio del turno vincendo contro il Braga (5-1 il risultato complessivo), con Borja Mayoral che è andato a segno sia nella gara di andata, in Portogallo, sia in quella di ritorno all’Olimpico. Il calciatore spagnolo ha festeggiato la vittoria in Europa League tramite un post sul proprio account Instagram, ma già con la testa alla gara di domenica contro il Milan in campionato. Queste le sue parole:

“Vamoooooos!!! Grazie hermano @spina_leo Bravi ragazzi!!!👏🏻👏🏻 Testa a domenica!!!”.