Borja: “Imparo da Edin, potremmo giocare insieme”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Attaccanti in vetrina. Mayoral e il riesordiente El Shaarawy. Queste le parole a fine gara dello spagnolo: “Sono in buon momento. Imparo da Dzeko perché ha qualità e ha fatto tanto nel calcio. Cerco di vederlo il più possibile, anche se gioco un calcio diverso rispetto a lui. Io cerco di più lo spazio. Giocare insieme? Potrebbe essere una possibilità, ma è l’allenatore che decide. Chiedeteglielo voi. ma non dite che ve l’ho detto io”.