Boniek: “Una finale con la Juve sarebbe straordinaria”

Zibì Boniek ha parlato prima di Roma–Bayer Leverkusen. Queste le parole dell’ex giallorosso a pochi minuti dal via della semifinale d’andata:

BONIEK A SKY

Avremo una finale italiana?

L’augurio è questo, sarebbe straordinario. In partenza non sono favorite ma nemmeno svantaggiate. Può succedere di tutto. La Roma deve togliere la profondità ai tedeschi. Sono veloci e bravi quando hanno campo. Sono incerti in fase difensiva, per questo Mourinho ha messo due attaccanti per avere l’occasione e portare qualcosa a casa.

È una rinascita per il calcio italiano?

Io ho sempre difeso il calcio italiano, è la cosa più difficile giocare in Italia. In Europa so vendono meglio, 5 squadre in semifinale è un onore per il calcio italiano e speriamo che qualcuno porti qualcosa a casa.