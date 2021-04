Boniek: “Sono convinto che la Roma andrà in semifinale ma pensare di fare 0-0 sarebbe un errore”

Zibì Boniek, ex giocatore della Roma, ha rilasciato questa mattina alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. Il presidente della Federazione calcistica polacca ha parlato ovviamente della partita di questa sera contro l’Ajax. Queste le sue parole.

Su Roma-Ajax…

L’Ajax è molto forte, ma leggera. E’ forte tecnicamente, ma concede tanto e ha le sue difficoltà. La partita sarà difficile da interpretare, pensare di fare 0-0 sarebbe un errore. Bisogna stare attenti, ma sono convinto che la Roma andrà in semifinale.

Su un possibile ruolo dirigenziale in giallorosso…

L’ultima a propormi qualcosa d’importante è stata la signora Sensi. Ho rifiutato perché sapevo che stava per chiudere la sua avventura e a me piace lavorare pensando al futuro. Dopo gli Europei sarò libero, spero di essere eletto nel consiglio dell’Uefa. Vivo a Roma e voglio bene alla Roma.

Su Fonseca…

Mi piace anche se è passato un po’ di moda. E’ stato lasciato un po’ solo. Visto che non si può puntare a uno come Guardiola, ci penserei bene prima di abbandonarlo.

Sulla rosa della Roma…

Mancano uno o due giocatori top, ma non arriveranno perché la Roma come sappiamo non è tra le top del mondo. Però è una squadra che si difende bene.