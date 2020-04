La Roma ha messo gli occhi su Giacomo Bonaventura, calciatore del Milan con il contratto in scadenza a giugno 2020. Come riporta calciomercato.com, l’obiettivo dei giallorossi sarebbe quello di convincere il centrocampista attraverso l’offerta di un contratto triennale a 2 milioni di euro per stagione (comprensivo di bonus). Sull’ex Atalanta rimangono vivi anche gli interessi di Fiorentina e Torino.