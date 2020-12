Bologna, Vignato: “Il momento con Totti lo ricorderò per sempre. Mi disse ‘Vuoi dieci anni dei miei?'”

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna, è stato intervistato dal Corriere dello Sport ed ha parlato del momento del suo esordio in Serie A quando si trovò ad entrare insieme a Francesco Totti. Queste le sue parole:

“La foto ce la fece un fotografo, colse l’attimo, e io me la conservo. Quel momento me lo ricorderò per sempre“.

Adesso c’è la Roma…

Già, è una partita importante, anche se è vero che lo sono tutte. A me ricorda l’esordio in A. Avevo sedici anni, ero andato a scaldarmi, c’era anche Totti. Mi disse “Quanti anni hai”. “Sono del 2000”, dissi. “Te ne puoi prendere dieci dei miei?”. E’ un momento che mi porterò dentro.