Bologna, se parte Mihajlovic c’è l’idea De Rossi

Continua il valzer delle panchine di Serie A. Su quella della Juventus tornerà a sedere Massimiliano Allegri, mentre Simone Inzaghi è prossimo ad unirsi all‘Inter, separatasi da Antonio Conte. La Lazio, così, si trova senza allenatore. Il primo nome per sostituire Inzaghi è Sinisa Mihajlovic, ora al Bologna.

In attesa di capire se la trattativa andrà in porto o meno, il club emiliano si sta guardando attorno. Tra le varie ipotesi prese in considerazione dalla dirigenza rossoblù – formata dall’ex d.s. giallorosso Sabatini e da Bigon – c’è anche quella di affidare la guida tecnica a Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma è attualmente collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, impegnata questa sera nell’amichevole preparatoria agli Europei. Lo riporta tuttomercatoweb.com.