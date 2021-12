Bologna-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Perez o Diawara vicino a Veretout. Sulla sinistra più El Shaarawy di Vina

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Non c’è due senza tre, spera la Roma. Vinte entrambe le partite di campionato dal rientro dalla sosta, il treno per la corsa Champions fa ora tappa a Bologna. A tre giorni dal successo con il Torino – deciso dalla rete di Abraham – la formazione giallorossa sfiderà la squadra di Mihajlovic.

Dopo la pausa per le Nazionali, i Felsinei hanno ottenuto una sconfitta in casa con il Venezia ed una vittoria in trasferta con lo Spezia, entrambe di stretta misura (0-1). Gli emiliani sono attualmente al nono posto, a -4 punti (21) dalla Roma.

Anche in Emilia non mancherà il sostegno dei tifosi romanisti. Il settore ospiti del Dall’Ara è tutto esaurito e sarà colorato di giallorosso da 2.000 spettatori.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA-ROMA

Nell’euforia per la vittoria contro il Torino, c’è un’amara notizia: l’infortunio di Pellegrini. Uscito dopo appena quindici minuti – vissuti brillantemente – dopo aver accusato un fastidio, l’ecografia effettuata ieri ha confermato la brutta sensazione di Mourinho esternata nel post gara. Il capitano – già alle prese con il dolore al tendine rotuleo sinistro – ha riportato una lesione al quadricipite destro. Lo Special One dovrà farne a meno fino al 2022. Lo stop è infatti calcolato tra i 30 e i 40 giorni. Per ora, il rientro è atteso subito dopo la sosta natalizia, quando la Roma il 6 gennaio sarà di scena a San Siro contro il Milan.

Mou dovrà riprendere nuovamente in mano la penna e ridisegnare il centrocampo giallorosso. Recuperato Cristante dal Covid (dovrebbe finire comunque in panchina), manca ancora Villar e torna lo squalificato Veretout. L’incognita sarà chi prenderà posto vicino al francese. La risposta potrebbe essere Mkhitaryan, impiegato in regia domenica dopo l’uscita di Pellegrini. Con loro ci sarà Diawara o Perez: in vantaggio il primo, tornato in campo contro i granata senza sfigurare.

Non si smuoverà Karsdorp dalla fascia destra, così come El Shaarawy a sinistra. Il Faraone – elogiato ancora da Mourinho – è in vantaggio su Vina. L’esterno uruguaiano ha riassaporato il campo per una manciata di minuti dopo l’infortunio, ma – come anche detto da Mou – non è ancora pronto.

Conferme invece per la difesa e l’attacco. Il reparto difensivo beneficia del ritorno di Smalling, perfetto anello di congiunzione nei meccanismi di Mancini ed Ibanez. In avanti la frizzantezza della coppia Abraham–Zaniolo è la spinta in più che mancava alla manovra giallorossa.

Modulo pressoché simile anche per Bologna. Mihajlovic confermerà il 3-4-2-1 visto a La Spezia. L’ex Skorupski tra i pali, Medel centrale della difesa composta da Soumaoro e Theate. De Silvestri non è al meglio, spazio a Skov Olsen, che potrebbe spuntarla su Orsolini per la corsia di destra, Dominguez e Svanberg al centro del campo e l’interessante Hickey sull’altro lato. Dietro Arnautovic – conoscenza di Mourinho – Soriano e Barrow.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ROMA

Bologna–Roma verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. La partita del Dall’Ara comincerà alle 18:30, per le 18 è previsto il collegamento prepartita. Il telecronista sarà Edoardo Testoni, Massimo Gobbi si occuperà del commento tecnico.

BOLOGNA-ROMA, ARBITRA PAIRETTO: OK I PRECEDENTI

A dirigere Bologna–Roma sarà Luca Pairetto. Giacomo Paganessi e Eugenio Scarpa gli assistenti. Francesco Meraviglia ricoprirà il ruolo di quarto uomo. Massimiliano Irrati al Var, Salvatore Affatato al’Avar.

Dodicesima direzione della Roma in campionato – c’è anche un precedente in Coppa Italia, vittoria negli ottavi di finale contro il Parma due stagioni fa – per Pairetto. Positivo lo score: 7 vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte. L’ultimo precedente risale al campionato in corso: Pairetto ha infatti arbitrato la prima gara della stagione di Serie A, la vittorie (3-1) contro la Fiorentina.

Dopo aver arbitrato la vittoria del Ferraris contro il Genoa (0-2), Irrati incrocerà nuovamente la strada con la Roma. Questa volta il 42enne toscano sarà al Var. L’ultimo precedente sotto queste vesti è stato il polemico derby di questa stagione. A tenere banco è stato il raddoppio di Pedro, nato da un fallo non ravvisato su Zaniolo in area biancoceleste.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA FC (3-4-2-1): Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg; Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Viola, Orsolini, Binks, De Silvestri, Disk, Van Hooijdonk, Santander, Sansone, Cangiano, Vignato.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Indisponibili: Kingsley, Schouten, Mbaye.

Diffidati: Dominguez, Medel, Hickey.

Squalificati: -.

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham, Zaniolo.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Vina, Calafiori, Bove, Tripi, Cristante, Darboe, Perez, Shomurodov, Mayoral.

Indisponibili: Spinazzola, Villar, Felix.

Allenatore: José Mourinho.

Diffidati: Karsdorp, Mancini, Abraham, Cristante.

Squalificati:-.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Paganessi-Scarpa.

IV Uomo: Meraviglia.

Var: Irrati.

Avar: Affatato.