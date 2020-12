Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Pellegrini accanto a Mkhitaryan, in porta c’è Pau Lopez

Pagine Romaniste – La Roma torna a concentrarsi sul campionato dopo la sconfitta con il CSKA Sofia in Europa League e il pareggio pieno di polemiche contro il Sassuolo in Serie A. I giallorossi scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Paulo Fonseca conferma il 3-4-2-1 ma dovrà rinunciare a Pedro per via della squalifica rimediata nel match coi neroverdi. In porta ci sarà Pau Lopez (solo panchina per Mirante alle prese con un infortunio alla mano) con Cristante, Ibanez e Kumbulla a difendere la porta romanista. Centrocampo affidato a Villar e Veretout con Pellegrini che si sposterà sulla trequarti al fianco di Mkhitaryan. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola. Davanti ci sarà Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

IL TEMPO (3-4-2-1)

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

IL ROMANISTA (3-4-1-2)

Pau Lopez, Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Dzeko, Mayoral.