Bologna-Roma, l’8 maggio alle 10 inizia la vendita dei biglietti per il settore ospiti

A cavallo del doppio impegno con il Bayer Leverkusen in Europa League, la Roma affronterà la trasferta di Bologna. Per la sfida in programma alle ore 18:00 di domenica 14 maggio, sono state rese note le date d’inizio vendita dei biglietti per il settore ospiti del Dall’Ara. I biglietti verranno messi in vendita a partire dall’8 maggio alle ore 10:00. Per i circa 2500 biglietti disponibili, fino alla riunione dell’Osservatorio, i residenti nella regione Lazio potranno acquistare unicamente la curva ospiti e solo con Fidelity della Roma. I prezzi verranno comunicati nei prossimi giorni.