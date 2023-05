Sono state rese note le designazioni arbitrali della 35esima giornata di Serie A. Per il match di domenica delle 18:00 tra Bologna e Roma a dirigere l’incontro sarà Orsato, con Volpi come IV Uomo. Gli assistenti saranno Meli e Alassio, mentre al monitor del VAR Mazzoleni. Completa la designazione Di Martino AVAR. I precedenti con i giallorossi sono in perfetto equilibrio, con 13 vittorie, 13 pareggi e 13 sconfitte.