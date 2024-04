L’allenatore del Bologna Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del pareggio per 0-0 contro il Monza. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn:

“Paura di vincere? No, vedo i ragazzi molto sereni, non esiste questa pressione per noi, siccome a inizio campionato non c’era neanche la speranza di essere in una posizione così. Altri sono iscritti per questa corsa, esiste per loro la pressione per la corsa all’Europa, non per noi. Noi siamo i rompico**** del campionato, ripeto“.

Come sta Ferguson?

“E’ uscito per un problema al ginocchio, vedremo, ancora non so come sta. Ma non sono preoccupato, è un gran ragazzo, ha grande energia e non credo che sarà un problema per lui“.

Ora c’è la Roma.

“È una di quelle che ha l’ossessione di andare in Europa. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro al massimo e affrontare l’impegno al meglio”.