Bodo-Roma: da domani al via la prima fase di prenotazione dei biglietti riservata agli abbonati

Sul cammino europeo della Roma ci sarà di nuovo il Bodo. I norvegesi nella fase a gironi hanno tenuto testa ai giallorossi rivelandosi degli avversari duri da battere. Da allora però sono avvenuti diversi cambiamenti da entrambe le parti. Il Bodo ha ceduto alcuni pezzi pregiati della rosa mentre la Roma cavalca l’onda dell’entusiasmo ed è da gennaio che non subisce una sconfitta, l’ultima contro la Juventus. In Conference League la squadra di Mourinho vorrà ripetere quanto fatto vedere finora a partire dalla gara d’andata in programma in Norvegia il 7 aprile. In vista del match d’andata la società attraverso un tweet ha dato il via alla fase di prelazione riservata agli abbonati.

🗓️ Bodo/Glimt-Roma: dalle 12:00 di domani al via la prima fase di prenotazione dei biglietti, riservata agli abbonati#ASRoma #UECL — AS Roma (@OfficialASRoma) March 24, 2022