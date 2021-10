Bodø/Glimt-Roma, al via la prenotazione libera dei biglietti

Terminata la prenotazione riservata ai nuovi abbonati, alle 10 ha preso il via la vendita libera dei biglietti per Bodø/Glimt-Roma. Sin qui sono stati venduti 200 biglietti per il terzo impegno di Conference League della squadra di José Mourinho. Il prezzo di un tagliando è di circa 20 euro. La vendita sarà disponibile fino alle 18 della giornata odierna.

La gara è in programma giovedì 21 ottobre alle 18.45. La squadra norvegese ha vinto il primo impegno di Conference League contro lo Zorya (3-1) per poi pareggiare contro il Cska Sofia (0-0). È seconda in classifica a quota 4 punti dietro proprio alla Roma, capolista a punteggio pieno.