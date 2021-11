Bodo/Glimt, Knutsen: “I giocatori sono contenti di essere all’Olimpico e nella città eterna. Abbiamo studiato di nuovo la Roma”

Abbiamo studiato di nuovo, ci aspettiamo una partita diversa da parte della Roma ma anche da parte del Bodo. Sono orgoglioso dei miei giocatori, sia dei giovani che di quelli più anziani. Domani faremo del nostro meglio per vincere e rimanere primi nel girone.

In Norvegia l’imperativo era dominare la partita. Stavolta invece?

Dominare non significa solo segnare ma anche fare possesso palla e dettare le regole del gioco. Quello che vogliamo è far nascere un’identità di squadra che inglobi tutti, giocatori, staff, dirigenti, tifosi. Bisogna confrontarsi per riuscire ad arrivare a creare questo ‘modello Bodo’.