Bilancio Roma con rosso da record

Il Tempo (F. Biafora) – Un rosso record per l’ultimo bilancio retto dalla gestione di Pallotta che nel frattempo ha lasciato in favore di Friedkin. L’esercizio 2019-2020 ha fatto registrare una perdita consolidata, ovvero considerando tutte le società della galassia giallorossa, di ben 204 milioni. Una cifra stimata che sarà analizzata nello specifico nel CdA che si terrà a breve. Il patrimonio netto consolidato è stimato in negativo per 242,5 milioni di euro. C’è un calo di 115 milioni rispetto al bilancio precedente. Un primo campanello d’allarme c’era stato il 31 dicembre del 2019 quando si registrava una perdita di 87 milioni e i dati del 31 marzo non avevano fatto altro che confermare il trend disastroso. Nel comunicato emerge anche Il fabbisogno per l’esercizio 2020-2021, stimato sui 140 milioni che dovrà essere conseguito attraverso aumento di capitale, cessione di giocatori e riduzione dei costi. Dal campo: primo allenamento per Smalling, torna Pellegrini dopo l’operazione al naso, ancora out Karsdorp.