La passione dei tifosi giallorossi continua a non avere freni, pronti a sostenere la Roma nelle prossime gare allo Stadio Olimpico. Per il match contro l’Udinese, in programma giovedì 23 settembre alle ore 20:45, sono stati venduti 26.000 biglietti. Per quanto riguarda il derby invece, i 10.000 biglietti a disposizione dei giallorossi sono già esauriti.