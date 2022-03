Dopo la notizia del ritorno alla capienza del 100%, i biglietti per le prossime sfide della Roma vanno via a gonfie vele. Per la prossima partita di Serie A tra Roma e Salernitana sono già stati venduti 40.000 biglietti. Prosegue anche la vendita per il match dei quarti di finale di Conference League contro il Bodo, quota 50.000 tagliandi già acquistati.