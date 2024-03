Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il dato è oggettivo: i prezzi dei biglietti di Roma-Milan di Europa League sono raddoppiati, in alcuni settori quasi triplicati, rispetto a Roma-Feyenoord della scorsa stagione. Erano sempre i quarti di finale. Il caro biglietti non è piaciuto ai tifosi, che hanno protestato sui social e non. La missione della Roma e dei Friedkin, neanche velata, è di fare cassa sapendo che l’Olimpico andrà comunque sold out. Del resto, sono già stati staccati oltre 44.000 tagliandi e da oggi parte la caccia al seggiolino con la vendita libera.

La Roma ha voluto sottolineare alcuni punti: uno è fondamentale: “Il pricing tiene conto sia del livello del match sia del traguardo raggiunto finora nel percorso Europeo, un derby italiano in un percorso europeo che in caso di passaggio del turno consacrerebbe comunque un ottimo rendimento in questa competizione contro una diretta rivale”. Il caro biglietti può prestarsi a varie letture, ma inciderà nell’immediato sul portafoglio dei tifosi che non vogliono perdersi dal vivo questo derby italiano dal sapore internazionale.