La Repubblica – Sono circa 45.000 i tagliandi staccati dalla società giallorossa per Roma-Milan del prossimo 18 aprile, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Oggi alle 13:00 terminerà la fase di prelazione riservata agli abbonati, mentre alle ore 15:00 si aprirà la vendita libera. Nonostante la vendita dei biglietti vada a gonfie vele, non si placa la rabbia dei tifosi giallorossi per l’aumento dei prezzi per la sfida ai rossoneri. Una critica trasversale che abbraccia tutta la città di fede romanista.

La Roma ha voluto spiegare i motivi di questi aumenti: “I prezzi sono totalmente in linea con il livello della partita – sottolineano da Trigoria – Anzi il prezzo medio è inferiore rispetto al confronto con il Milan nel match di Serie A all’Olimpico svoltosi a settembre”. Un’impennata che preoccupa i tifosi anche in vista del passaggio del turno. Per questo motivo tanti tifosi sui social si chiedono a quali cifre si arriverebbe in caso di semifinale.