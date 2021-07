Betis-Roma: il 7 agosto in campo per la “Unbeatables Cup”

Quella con il Betis sarà un’amichevole, ma dal sapore particolare. La sfida con gli spagnoli, in programma il 7 agosto alle ore 22:00 allo stadio Villamarin di Siviglia, rientrerà infatti nella cornice internazionale della neonata “Unbeatables Cup“.

Oltre a Roma e Betis, la prima edizione vedrà coinvolte anche Fiorentina ed Espanyol, che si affronteranno all’Artemio Franchi alle ore 19:00, sempre del 7 agosto. La formula del torneo prevede due vincitrici, una per ogni amichevole.

Il trofeo prende il nome dall’omonima associazione, che da anni sostiene la ricerca sulle cardiomiopatie e sulla morte improvvisa.

Le principali attività e finalità dell’associazione sono:

– Sensibilizzare le persone, sopratutto i giovani atleti, a questa problematica

– Finanziare la ricerca sulle malattie cardiache di origine genetica

– Donare defibrillatori a centri sportivi facendo corsi di formazione per un corretto utilizzo degli stessi

– Organizzare corsi di BLSD o CPR ( cardiopulmonary resuscitation) per atleti e non

La “Unbeatables Cup” è patrocinata dalla Mahd Academy un ente governativo saudita che rappresenta una sorta di “incubatore” per tutte le discipline sportive di cui il Ministero dello Sport dell´Arabia Saudita voglia incentivare la crescita.

asroma.com