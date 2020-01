Femminile, Bernauer: “Mi sto avvicinando alla forma migliore, possiamo essere contente di quel che abbiamo fatto”

Vanessa Bernauer, centrocampista della Roma Femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni a Roma TV. Ecco le sue parole:

Sulla sua posizione.

È diversa dall’anno scorso, ma non è nuova, ho giocato lì in nazionale. Mi porta più vicino alla porta, mi piace per questo, c’è più libertà, ci intercambiamo sempre un po’. Mi sento bene.

Sulla sua forma.

Era importante trovare la forma migliore, mi sto avvicinando. Sono contenta di quello che sto facendo, i miei obiettivi sono arrivare più davanti alla porta ed essere più efficace. Cerco sempre di dare il massimo.

Sul match contro la Pink Bari.

Non era una vittoria scontata, era un campo difficile, loro danno tutto per non lasciarti giocare. Non era facile, penso che abbiamo iniziato molto bene. Abbiamo segnato presto e ci ha aiutato molto.

Sul 2020.

È molto importante ripartire, è sempre importante iniziare in modo positivo, anche per il lavoro fatto dopo le vacanze, abbiamo lavorato molto bene.

Sul bilancio del girone d’andata.

Direi positivo, possiamo essere contente di quel che abbiamo fatto, abbiamo fatto partite belle e meno belle, in generale possiamo essere contente di quel che abbiamo fatto.

Su cosa migliorare.

Dobbiamo migliorare davanti alla porta. Abbiamo fatto pochi gol per quanto abbiamo creato, dobbiamo migliorare per chiudere le partite prima.

Sul Milan, prossimo avversario.

Squadra difficile, soprattutto per noi, non abbiamo mai vinto. È anche ora di cambiare questa cosa. Vogliamo arrivare il più lontano possibile, se vogliamo farlo dobbiamo battere il Milan. La partita col Bari ci ha aiutato a prendere fiducia. Vediamo cosa succederà stavolta.