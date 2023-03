Bergomi: “Espulsione Ibanez? Fa di tutto per togliersi. Con questi arbitraggi non avrei mai giocato”

Tiene banco la direzione arbitrale della gara di ieri nel derby tra Roma e Lazio. L’espulsione al 32′ di Roger Ibanez per doppia ammonizione è l’episodio chiave che ha di fatto condizionato la gara. Ai microfoni di Sky Sport Giuseppe Bergomi ha commentato la prestazione dei giallorossi e quella del fischietto della sezione di Imperia, Davide Massa. Queste le sue parole: “Non mi aspettavo una partita diversa dalla Roma. Quando vince la esaltiamo per questo suo modo di giocare. In occasione del rosso, Ibañez fa di tutto per togliersi. Con questi arbitraggi io non avrei mai giocato“.