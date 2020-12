Il Tempo (T.Carmellini) – Serviva un punto per il primo posto nel girone e ne sono arrivati tre, netti e senza replica. Contro il modesto Young Boys la Roma ha dominato dall’inizio alla fine inciampando alla mezz’ora. Tutta “benzina verde” quella messa da Fonseca nel serbatoio giallorosso. Villar e Calafiori i migliori a guidare una banda giovane che promette futuro. Anche stavolta, come nell’andata, la vittoria è arrivata in rimonta in una serata che non è mai stata in discussione. A Nsame ha risposto il terzo sigillo europeo di Mayoral e il primo in giallorosso di Calafiori. A chiudere i conti Dzeko mostrando come si segna un bel gol, meno facile di quanto si possa pensare. Fonseca cercava certezze, conferme e segnali dopo il disastro di Napoli. Voleva essere sicuro che quella di domenica fosse solo una brutta parentesi. Contro lo Young Boys è bastata la Roma2 con due titolari in campo e la testa al Sassuolo. Nella ripresa minuti preziosi per Miki e Spinazzola, poi è toccato a Dzeko e Pellegrini.