Benevento-Roma, i convocati di Fonseca: out Cristante, Ibanez, Smalling e Kumbulla

Dopo la conferenza stampa che si è tenuta nel primo pomeriggio, mister Fonseca ha diramato la lista dei convocati che domani sfideranno il Benevento. Sono 22 i giocatori chiamati con tante assenze pesanti in difesa: non ci sono Cristante, Ibanez, Smalling e Kumbulla. Per mettere una toppa in panchina andrà il giovane Feratovic. Della Primavera di De Rossi convocati anche Podgoreanu.

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Jesus, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic.

CENTROCAMPISTI: Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara.

ATTACCANTI: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzekom Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.