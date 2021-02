Benevento-Roma 0-0. I giallorossi non vanno oltre il pareggio nonostante la superiorità numerica

Pagine Romaniste – La Roma non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Benevento nella 23esima giornata di Serie A. Gli uomini di Fonseca non riescono a sfruttare la superiorità numerica (espulso Glik al 57′ per doppia ammonizione) né la compresenza di Borja Mayoral e Dzeko dal 58′. La Roma si porta al terzo posto in solitaria in classifica, con 44 punti, a +1 da Atalanta e Lazio. Espulso nel finale di partita anche il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi. Sullo scadere dei minuti di recupero il VAR nega un rigore alla Roma per fuorigioco di rientro di Pellegrini e il risultato rimane sullo 0-0.

IL TABELLINO

Benevento Calcio (4-4-1): Montipò; Depaoli, Barba, Glik, Foulon; Hetemaj (77′ Tello), Schiattarella, Ionita; Viola (59′ Caldirola), Caprari (68′ Insigne); Lapadula (77′ Moncini).

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Diambo, Di Serio, Sau, Gaich.

Indisponibili: Letizia, Volta, Iago Falque, Dabo.

Diffidati: Barba, Dabo, Foulon, Glik.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio (71′ Jesus), Spinazzola; Karsdorp (71′ Pedro), Villar, Veretout (58′ Dzeko), Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan (81′ El Shaarawy); Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Feratovic, Pastore, Diawara, Podgoreanu, Perez.

Indisponibili: Ibanez, Santon, Cristante, Reynolds, Zaniolo, Smalling, Kumbulla, Calafiori.

Diffidati: Cristante, Kumbulla, Ibanez, Bruno Peres, Villar, Veretout.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Costanzo e Prenna.

IV uomo: Ayroldi.

Var: Chiffi.

Avar: Del Giovanne.

Ammoniti: Schiattarella (B), Fazio (R), Inzaghi (B), Montipò (B).

Espulsi: Glik (B).

Marcatori: –

PRE PARTITA

Ore 20.19 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.37 – La formazione del Benevento.

Ore 19.29 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.25 – L’11 della Roma.

Ore 19.06 – La Roma si dirige verso il Vigorito.