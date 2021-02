Benevento, il ds Foggia: “La Roma ha qualità, spero non giochi Dzeko. Reynolds? Avevamo esigenze nell’immediato”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il dirigente sannita ha parlato ovviamente del match di stasera contro la Roma ma anche del mancato arrivo di Reynolds, finito poi proprio nella Capitale. Queste le sue parole:

Stasera arriva la Roma: siete pronti a battere una big?

Sarebbe il coronamento di un campionato eccellente. Ma è dura. La Roma ha qualità e un allenatore molto capace ed equilibrato. Spero non giochi Dzeko, sinceramente. Ma non mi fido dei loro problemi difensivi, Fonseca troverà una soluzione.

Perché non avete chiuso per Reynolds, poi finito alla Roma?

Avevamo esigenze nell’immediato. Ci sembrava un investimento futuribile, non idoneo al momento. Avremmo ottenuto anche (dalla Juventus, ndr) il diritto di riscatto, ma abbiamo preferito lasciar perdere.

Del suo collega Tiago Pinto che pensa?

Non lo conosco personalmente. Ma so che conosce bene il calcio internazionale. Tra i giovani direttori è uno dei migliori d’Europa.